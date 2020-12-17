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Заместитель главы военно-промышленной комиссии Андрей Ельчанинов рассказал об экспортной версии истребителя Су-57, которая вполне может быть двухместной. Это решение будет разрабатываться в зависимости от потребностей заказчика. Он также отметил, что изготовление подобного варианта не исключается и для российских ВКС.

По словам Ельчанинова, Су-57 полностью готов для вывода на мировой рынок. Замглавы ВПК заявил, что уже есть несколько потенциальных покупателей, с которыми сейчас обсуждаются предварительные условия сделки. Су-57 будет реализоваться либо сам по себе либо со всем устанавливаемым на истребитель вооружением.

Уже в будущем году должны быть полностью завершены все испытания оружия для российского самолета пятого поколения. Ельчанинов сообщил, что вооружение для Су-57 создается с нуля и будет уникальным.

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