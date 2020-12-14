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В сети появилась видеозапись, на которой зрители могут увидеть гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Съемки проводились в академии РВСН, в одном из помещений которой новейшее российское вооружение доступно для ознакомления широкой публики.

Авторы публикации в подписи к видео рассказали о том, что хотя «Авангард» находится в окружении нескольких других ракет, узнать его не представляет никаких сложностей. Так как боеприпас с боевым блоком имеет существенные отличия от других видов вооружения.

Напомним, что об «Авангарде» несколько раз упоминал российский лидер Владимир Путин. После испытаний боеприпаса президент рассказал, что он наподобие огненного метеорита мчится к цели. Причем делает это на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука.

В академии РВСН, помимо «Авангарда», имеются и другие МБР – «Ярс», «Тополь» и даже самая «древняя» Р-2.

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