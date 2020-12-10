В издании Avia.pro сообщили, что российским военным удалось обмануть американские самолеты-шпионы, выдав им ложные частоты ЗРК С-400.

Согласно словам военного эксперта, командование американских ВВС считает, что их разведывательные самолеты получают частоты российских «Триумфов», однако в действительности РФ даже не активирует их, так как они относятся к дальнобойным системам. Он отметил, что Россия при нарушении своего воздушного пространства воспользуется «Торами» или «Панцирями», имеющими меньшую дальность поражения.

В результате если американцы решат проверить свою теорию о том, что им удалось взломать частоты С-400, то Москва просто посадит самолет-нарушитель или вовсе уничтожит его в назидание другим. Специалист добавил, что ЗРК не находятся постоянно в активном режиме – их включают только при наличии реальной угрозы.