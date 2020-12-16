Самоходные артиллерийские установки 2С42 «Лотос» успешно прошла все необходимые испытания на полигоне и в ближайшее время будут переданы в распоряжение российских десантников. Результаты испытаний впечатляют – боевая машина не только подтвердила соответствие всем заявленным характеристикам, но и удивила своими возможностями.

САУ 2С42 «Лотос» разрабатывались специально для замены минометным установкам «Нона». Несмотря на то, что последние по-прежнему остаются достаточно грозным оружием, они все же морально устарели. Ведь их передали в десантные войска СССР еще в 70-х годах прошлого столетия. Новые машины обладают существенными преимуществами перед ними и готовы их продемонстрировать в реальных боевых условиях.

В сравнении с «Ноной» «Лотос» обладает увеличенным боекомплектом, а также дальностью стрельбы, большей на 13 км. Еще одна особенность заключается в возможности наносить удары по вероятному противнику планирующими боеприпасами, преодолевающими два десятка километров.