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24-летняя жительница Архангельска умерла от поражения электрическим током, случайно упустив в ванну смартфон. Смерть девушки подтвердила ее соседка, которая также рассказала, что ее родители сейчас находятся в шоковом состоянии от навалившегося горя.

Следственный комитет открыл расследование по факту гибели девушки, но в настоящий момент не обнаружено каких-либо улик, свидетельствующих о насильственной смерти. Поэтому основной версией является именно поражение током из-за телефона, упавшего в воду.

Известно, что погибшая работала продавцом-консультантом в архангельском салоне одежды. Она очень серьезно относилась к своей работе, постоянно фотографировала новые модели и выкладывала снимки в сеть. Поэтому смартфон был у нее в руках практически постоянно.

Напомним, что это не единственный факт гибели из-за смартфонов. Совсем недавно в Таиланде умерла девушка, которая слушала музыку через наушники с девайса, подключенного к электрической сети. Расследовавшие дело полицейские также пришли к выводу, что причиной смерти стал удар током.

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