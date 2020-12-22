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Россияне, прилетевшие в Турцию на зимний отдых в условиях пандемии коронавируса, остались весьма недовольны.

Об этом путешественники рассказали на платформе «Яндекс.Дзен». Как сообщается, больше всего туристов разочаровал действующий в стране комендантский час. При наличии туристического ВНЖ, который получают все туристы, у иностранцев те же обязанности, что и у граждан Турции. При этом, даже если у них имеется разрешение гулять, то туристам просто некуда и незачем пойти.

Так, в Турции сейчас из-за противоэпидемиологических мер закрыто большинство отелей, спа, хамам и бассейнов. Также запрещено проведение масштабных новогодних вечеринок.

В итоге некоторые российские путешественники заявили, что если бы знали об этом, то остались бы дома. Как они отметили, на родине много зимних развлечений, а здесь приходится сидеть дома. Кроме того, из-за того, что они находятся в четырёх стенах все выходные, возросли счета за отопление.

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