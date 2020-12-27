ВЦИОМ провёл среди россиян опрос и выяснил, какой фильм они считают лучшим в 2020 году. В опросе участвовало около 1,6 тысяч россиян совершеннолетнего возраста.

Как отмечается, опрошенные не смогли выбрать только один фильм, и лучшими в этом году были признаны сразу две кинокартины – «Холоп» и «Т-34», набравшие по 3% голосов. При этом «Т-34» вышел ещё в прошлом году.

На второе место участники опроса поместили кинофильм «Джентльмены» Гая Ричи, который набрал 2% голосов. Примерно такое же количество россиян проголосовали и за вышедшую в конце 2017 года драму «Движение вверх».

Также участники опроса проголосовали и за сериалы. Лучшим с 6% голосов был признан сериал «Пес». По 2-3% голосов опрошенных получили такие сериалы, как «След», «Тайны следствия» и «Морские дьяволы».