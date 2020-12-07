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Портал SuperJob провёл среди россиян опрос, предложив им выбрать лучших актёров в России и за рубежом.

Среди актёров из России самым лучшим респонденты выбрали Константина Хабенского – так решило около 10% участников опроса. Кроме Хабенского, были отмечены такие актёры, как Александр Петров, Сергей Безруков и Данила Козловский.

Среди иностранных актёров с 12% голосов россиян лучшим был выбран Леонардо Ди Каприо. За ним следует Джонни Депп, также были отмечены Роберт Дауни-младший, Брэд Питт и Джеки Чан.

Светлана Ходченкова, по мнению респондентов, является лучшей отечественной актрисой. Также, кроме неё, были отмечены Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.

Лучшей иностранной актрисой признана Анджелина Джоли. Кроме неё, россияне отметили Джулию Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.

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