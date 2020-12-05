В следующем году грядут некоторые изменения в пенсионной системе РФ, с которым столкнуться граждане, намеревающиеся выйти на заслуженный отдых. Сделать это смогут лишь те, у кого в активе имеется 21 пенсионный бал, а также не менее 12 лет стажа.

Небольшую прибавку, составляющую 3,4 процента, получат те граждане России, которым уже выплачивается социальная пенсия по старости. Получатели страховых выплат смогут рассчитывать на увеличенную индексацию – у них пенсия повысится на 6,3 процента.

Немного подрастут пенсионные выплаты и для военнослужащих. Индексация для них так же будет проведена в январе.

Кроме того, стало известно о проверке страховых пенсий, которую в следующем году намеревается проводить ПФР. Сообщается, что если граждане, которым выплаты приходят по почте, не получают их в течение полугода, то они могут вообще остаться без пенсии.