На российские базы в Крыму были переброшены около 100 военных самолетов и 50 винтокрылых машин. В результате сейчас в этом регионе находится одна из наиболее крупных группировок ВКС РФ.

Ранее Украина пожаловалась в ОБСЕ на то, что РФ сделала из Крымского полуострова настоящую крепость. Указывается, что на его территории расположены десятки истребителей, бомбардировщиков и вертолетов, что в зачатке уничтожает все возможные планы по вторжению в данный регион.

При этом указывается, что к 2025 году РФ собирается увеличить свое военное присутствие в Крыму. К тому же помимо воздушных судов здесь дислоцируются около 600 единиц бронетехники, 280 артиллерийских установок, 2 подводные лодки, 12 систем противовоздушной обороны и около 30 боевых кораблей.