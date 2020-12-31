Пресс-служба армянского правительства сообщила, что по соглашению с Россией Армения получила 10 миллионов евро. Эти средства являются безвозмездной помощью тем людям, которые были вынуждены переселиться из Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы, которые находятся на территории НКР, также постоянно помогают беженцам, которые в последнее время активно возвращаются в свои дома в Нагорном Карабахе. Военнослужащие обеспечивают их безопасность и пресекают любые конфликтные ситуации. В настоящий момент количество вернувшихся беженцев уже достигло 45 тысяч человек.

Кроме того, российские военные выполняют свои основные функции – отслеживают соблюдение условий перемирия и оказывают помощь в восстановление социальной инфраструктуры на территории Карабаха.

Жители районов, которые перешли под контроль Азербайджана по результатам 45-дневной войны, переселяются в Армению. Именно для них предназначены средства, выделенные Россией.