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Марина Патяшина, занимающая должность главного санитарного врача в республике Татарстан, заявила, что РТ не собирается закрывать регион для граждан из других субъектов РФ и считает ограничение передвижений между областями бессмысленным.

Она пояснила, что такие меры имеют смысл в том случае, чтобы не допустить распространение инфекции в тех регионах, до которых она еще не добралась. Если же инфицированные уже имеются в каждом субъекте России, то запрет на передвижение между ними не даст никаких результатов.

Предложение перекрыть сообщение между регионами ранее высказывал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также заявлял, что в некоторых субъектах возможно также ограничение передвижения между отдельными населенными пунктами.

Патяшина предупредила жителей Татарстана, которые намереваются ехать в другие регионы, что в каждом субъекте сегодня действуют разные правила и ограничительные меры, которые необходимо обязательно соблюдать. Поэтому лучше заранее получить о них необходимую информацию.

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