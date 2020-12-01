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Первая загоризонтальная радиолокационная станция (РЛС) «Контейнер» может обнаруживать истребители НАТО за тысячи километров от границы РФ. Недавно эта способность была подтверждена.

Как сообщается, станция располагается в Мордовии. Работать она начала ровно год назад – 1 декабря 2019 года. Для работы используется технология снижения радиолокационной заметности. Указывается, что станция может отслеживать даже те цели, которых находятся на расстоянии около двух тысяч километров от границы России.

Отмечается, что РЛС «Контейнер» доказала свою значимость, когда обнаружила малозаметные истребители, к которым относятся F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Когда именно это произошло, не уточняется.

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