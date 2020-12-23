Командование Северного флота оперативно отреагировало на появление прямо у российских рубежей новой американской РЛС Globus III. Чтобы нейтрализовать риски, возникшие после ее развертывания, Россия перебросила на остров Средний свои комплексы «Бал». Которые сразу же нацелились аккурат на радиолокационную станцию.

Globus III – это РЛС, которая была разработана совместно США и Норвегией. Сейчас она работает в тесной связке с предыдущей версией Globus II и внимательно отслеживает обстановку в Арктике. Передавая всю получаемую информацию американскую базу Эглин. Это означает, что данные о российском потенциале в арктическом регионе нужны прежде всего Соединенным Штатам.

Комплексы «Бал», переброшенные на остров Средний, теперь располагаются всего в 65 километрах от новых РЛС. Современная система наведения позволяет максимально эффективно использовать возможности данного вооружения, а ракеты Х-35У, которые способны поражать цели на расстоянии до 266 км, готовы оперативно уничтожить радиолокационную станцию, если в этом возникнет необходимость.