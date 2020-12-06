Документальный фильм «Горбачев. Рай» снятый режиссером Виталием Манским, рассказывает о нынешней жизни первого и единственного президента СССР. Создатели показали 89-летнего Михаила Горбачева одиноким и совершенно непохожим на того политика, которого знал весь мир в конце восьмидесятых-начале девяностых годов прошлого столетия.

Михаил Сергеевич сейчас с трудом поднимается с кресла и перемещается по дому. Тело отказывается его слушаться, так как возраст берет свое. Однако президент СССР все еще способен ясно и четко мыслить.

Единственным близким человеком Горбачева сейчас является его помощник. Супруга, как известно, умерла еще в начале 2000-х, дочь с внучками давно живут в Германии. Поэтому одиночество – это естественное состояние человека, который когда-то изменил все.

После развала Союза Горбачев много лет ездил по всему миру и зарабатывал на жизнь своими лекциями. Именно на эти деньги он сейчас и живет в Подмосковье. Карьера политика не принесла ему сказочного богатства.