Телеведущая Регина Тодоренко обескуражила своих подписчиков пикантной фотографией.

Как отмечается, Регина вместе со своим сыном отправилась отдыхать на Бали. В кадре она бежит по песчаному пляжу, при этом создаётся впечатление, что ведущая полностью обнажена. В подписи Тодоренко в шутку поинтересовалась, где же у неё трусы.

Однако в действительности Регина облачена в купальник-бикини телесного цвета, который буквально сливается с её кожей. Из-за этого и создаётся впечатление её обнажённости. Убедиться, что ведущая на самом деле не снялась голой, можно лишь при приближении фотографии.

В комментариях подписчики посмеялись над кадром и сообщили, что фигуру Регины можно и не скрывать под купальником.