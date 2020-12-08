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В Интернете появился фотоснимок, на котором изображена коаксиально-радиальная решетка боевого самолета Су-57, делающая его «невидимым» для РЛС.

Согласно словам экспертов, именно данный элемент значительно уменьшает радиолокационную заметность воздушного судна. Его впервые продемонстрировали в Сети. Эта решетка изготовлена с применением радиопоглощающих материалов. Главная функция этого элемента заключается в сокрытии радиолокационного излучения, которое исходит от двигателей.

Специалисты отмечают, что в новейших истребителях Соединенных Штатов функцию этой решетки выполняют особые каналы воздухозаборников, выполненных в форме буквы «S». Благодаря им исключается просвечивание компрессорных лопаток ускорителя при фронтальном анализе.

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