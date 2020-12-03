В 2017 году по личному указанию президента РФ Владимира Путина был закрыт полигон «Кучино», расположенный в Балашихе. Такое решение было принято после того, как местные жители завалили власти жалобами на распространяемый объектом неприятный запах, а также на многочисленные нарушения, с которыми велись работы на полигоне.

В течение трех лет осуществлялись работы по рекультивации объекта. Они постоянно создавали серьезные сложности, так как за долгие годы эксплуатации полигон был переполнен отходами и распространился на 55 гектаров. Высота слоя мусора составила 60 метров.

Компания «Экоком», которая была назначена российским правительством, проделала за три года огромный фронт работ. Она пробурила 112 скважин, через который скапливающийся свалочный газ подается на специально установленные факелы и сгорает без следа. Также 47 гектаров площади было накрыто защитным экраном, напоминающим многослойное одеяло.

Телу полигона придали правильную геометрическую форму, после чего установили прочный бетонный забор, чтобы исключить дальнейшее распространение отходов. В ближайшее время Минэкологии будет официально принимать работы, выполненные подрядчиком. Однако уже сейчас их оценивает заместитель председателя правительства Подмосковья Андрей Разин.