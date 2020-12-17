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Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции дал свой комментарий по вопросу создания новых видов вооружений. Он заявил, что такая потребность возникла из-за того, что Североатлантический альянс не придерживается заключенных ранее договоренностей.

По словам главы государства, в свое время в НАТО появилась идея расширения на Восток. Россия просто не могла молча наблюдать за тем, как это расширение происходит, как войска альянса все ближе подбираются к российским рубежам.

После этого было еще две ситуации, которые вынудили РФ усиливать армию и оснащать ее новейшим оружием. Сперва блок вышел из договора по нераспространению ракет средней и меньшей дальности, а затем разорвал и соглашение по открытому небу. Во втором случае возникала ситуация, в которой России нужно было просто наблюдать за тем, как над ней летают американские самолеты, но не предпринимать никаких попыток самой нарушать чьи-то границы.

«Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?», – резонно поинтересовался Путин у журналиста Би-Би-Си, спросившего о новых видах вооружений.

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