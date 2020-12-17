На вопрос журналиста о том, не начнется ли гонка вооружений, если США не захотят продлевать действие договора ДСНВ, президент России Владимир Путин ответил, что эта гонка уже стартовала. Случилось это в тот самый момент, когда Соединенные Штаты приняли решение выйти из договора по противоракетной обороне.

Также глава государства заявил, что у России имеются новейшие виды гиперзвукового вооружения, которым пока нет аналогов в мире. Он пояснил, что системы ПРО, создаваемые США, не станут серьезным препятствием для этого оружия. В качестве примера Путин назвал «Циркон», испытания которого прошли уже трижды, а также комплексы «Сармат».

Помимо всего прочего, российский лидер отметил, что все новые виды вооружений, разрабатываемые Россией, будут завершены точно в назначенные сроки. Также он заявил, что РФ уже готова к тому, что у США тоже появятся гиперзвуковые ракеты.