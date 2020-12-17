читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На вопрос журналиста о том, не начнется ли гонка вооружений, если США не захотят продлевать действие договора ДСНВ, президент России Владимир Путин ответил, что эта гонка уже стартовала. Случилось это в тот самый момент, когда Соединенные Штаты приняли решение выйти из договора по противоракетной обороне.

Также глава государства заявил, что у России имеются новейшие виды гиперзвукового вооружения, которым пока нет аналогов в мире. Он пояснил, что системы ПРО, создаваемые США, не станут серьезным препятствием для этого оружия. В качестве примера Путин назвал «Циркон», испытания которого прошли уже трижды, а также комплексы «Сармат».

Помимо всего прочего, российский лидер отметил, что все новые виды вооружений, разрабатываемые Россией, будут завершены точно в назначенные сроки. Также он заявил, что РФ уже готова к тому, что у США тоже появятся гиперзвуковые ракеты.

Вам может понравиться

Андрей Ильницкий заявил о подготовке НАТО к нападению на РФ с Черного моря

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий предполагает, что все разговоры НАТО об…

Армия Карабаха назвала число пропавших военных в Гадрутском районе

Пресс-служба армии обороны НКР заявляет, что не может найти 73 военнослужащих, которые…

В среду стартует самый жесткий локдаун в истории Германии

Уже с 16 декабря в Германии начинает действовать самый жесткий во всей…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 17 декабря – пасмурно, до -1 °C | Подольск: погода, 17 декабря – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до 2 °C |