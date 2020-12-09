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В ходе очередного заседания правительства российский лидер Владимир Путин призвал министров сделать все возможное, чтобы исключить возникновение ситуации, в которой россиянам не будет хватать денег на еду. Он также заметил, что этот вопрос должен находиться под особым контролем.

Глава государства вспомнил Советский Союз и расхожую тогда фразу о том, что в СССР все есть, но не всем хватает. Путин отметил, что такая ситуация действительно была, но в те времена ее главной причиной был дефицит продуктов питания. В нынешней России с продуктами проблем нет, однако у людей может не хватать денег для их покупки по чрезмерно высоким ценам.

Путин также внимательно выслушал доклад Дмитрия Патрушева, возглавляющего Минсельхоз, и убедился, что дефицит продуктов России не грозит. Он отметил, что по многим позициям производство дает возможность полностью закрыть потребности отечественного рынка.

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