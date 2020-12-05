Предновогодняя акция «Елка желаний», которая организуется в России третий год подряд, позволяет очутившимся в тяжелой ситуации людям получить помощь от государства. В этом году в ней традиционно поучаствовал президент РФ Владимир Путин, который дал обещание исполнить сразу два желания.

Ведущие акции, которая в этом году проходит в режиме онлайн из-за ограничений, попросили Путина назвать число от 1 до 10 чтобы выбрать шар с тем желанием, которое он будет исполнять. Но президент выбрал число 12, поэтому с елки были сняты шары под номерами 1 и 2.

На одном из шаров оказалось желание 10-летнего мальчика, проживающего в Тульской области – обнять настоящую панду. Глава государства заявил, что сделает все возможное для реализации этой мечты, а также пошутил: «Надо у панды спросить, а она хочет, чтобы ее обнимали».

Второе желание оказалось более простым в исполнении. 9-летний житель Челябинской области сообщил, что хотел бы посмотреть, где работает Путин, а также увидеть Красную площадь и прокатиться на коньках. Президент предложил ребенку покататься вместе с ним и сказал: «Считай, что ты уже в пути».