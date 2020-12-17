Каждый Новый год свой первый бокал шампанского президент Владимир Путин поднимает «За Россию». Об этом рассказал сам глава государства, отвечая на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. Он отметил, что в новогоднюю ночь произносится множество разных тостов, но важно следить, чтобы количество выпитого было все же умеренным.

Говорил Путин и о тяжелом 2020-м. В этом году многие российские семьи столкнулись с серьезными трудностями. Но по словам президента, государство делает все возможное, чтобы оказать им посильную помощь. Так, постоянно разрабатываются новые выплаты для семей с детьми разного возраста, выдаются пособия.

Глава государства пообещал, что семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет к Новому году получат по 5 000 рублей. Эта выплата уже согласована с правительством. Президент также порекомендовал не забывать делать подарки родным на праздник, несмотря на то, что новогодние елки в этом году отменяются.