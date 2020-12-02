На совещании, которое проводилось в формате видеоконференции, президент РФ Владимир Путин призвал начать вакцинацию жителей России от коронавируса уже на следующей неделе. Он отметил, что первыми ее должны пройти наиболее уязвимые категории населения – медики и педагоги.

Глава государства заявил, что именно к следующей неделе должно быть произведено больше двух миллионов доз препарата «Спутник V». Он уверен, что этого количества будет вполне достаточно для начала прививочной кампании по всей стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что имеющейся в распоряжении вакцины хватит для того, чтобы уже в декабре приступить к масштабной вакцинации. Она также заявила, что прививки будут делаться абсолютно бесплатно. Голикова намеревалась «доложить о готовности» к старту прививочной компании, на что Путин ответил, что лучше не докладывать, а сразу начинать.