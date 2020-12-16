Музыкант Прохор Шаляпин прокомментировал заявление актрисы Марии Шукшиной, которая недавно рассказала о миллионных гонорарах звёзд за участие в скандальных ток-шоу.

Шукшина недавно в очередной раз призвала хотя бы частично убрать с телевидения скандальные передачи. По её словам, в них снимаются только ради больших гонораров, и если бы не эти деньги, никто бы просто не пошёл на съёмки.

Комментируя слова актрисы, Шаляпин заявил, что «не держал свечку», кому как платят или не платят. Он отметил, что не видит ничего в этом такого, даже если и платят. Кроме того, Шаляпин указал, что скандальные ток-шоу имеют высокие рейтинги по сравнению с развивающими, научно-познавательными и другими «добрыми» проектами. Если бы зрителя интересовал именно такой формат передач, телевизионщики показывали бы их.

Также музыкант сообщил, что Шукшиной, раз уж она призывает к морали телевидение, следует начать с собственной матери – Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая неоднократной появлялась на скандальных передачах, и, по всей видимости, не бесплатно. В завершение Шаляпин заявил, что Мария вместе со своей матерью уже давно очернила имя великого Шукшина, которого любит вся страна.