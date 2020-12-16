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Захар Прилепин, политик и публицист, отметил, что после Владимира Путина новым российским лидером станет левый консерватор.

Писатель сообщил, что речь идет о содержательном человеке, который понимает отсутствие пользы от подмигиваний западным партнерам. Эксперт считает, что никаких других президентов на вроде Владимира Зеленского, главы украинского государства, народ не станет принимать, поэтому быстро «уберет» с должности.

Публицист добавил, что либеральные оппоненты вызывают у него серьезную иронию. Они верят в то, что после захвата ими власти люди обрадуются и будут их превозносить. Однако Прилепин считает, что такая страна существует только в их мечтах. Это никогда не произойдет, пока россияне помнят 90-е годы.

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