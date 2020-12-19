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Пресс-служба Елисейского дворца заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон чувствует себя нормально и продолжает справляться со своими обязанностями, несмотря на заражение коронавирусом. Его состояние стабильно, хотя некоторые симптомы болезни все же ощущаются.

Напомним, что о заражении Макрона Covid-19 стало известно в прошедший четверг. Глава государства сдал тест и получил положительный результат на него. Сейчас он сильно кашляет, ощущает слабость и ломоту во всем теле, хроническую усталость. Однако все это не является препятствием для выполнения повседневных президентских обязанностей.

Макрон с четверга находится на самоизоляции, общаясь в своей загородной резиденции только с медиками. Последнее обследование внушает надежды на то, что болезнь пройдет быстро и не оставит негативных для организма последствий.

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