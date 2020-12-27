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Эксперты издания Avia. Pro выяснили, почему после сразу нескольких американских провокаций на море внезапно наступило затишье. Все дело в том, что экипажи российских кораблей получили приказ не особо церемониться с нарушителями границ.

Напомним, что в ноябре сначала эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские территориальные воды в заливе Петра Великого, а затем еще один корабль США пытался привлечь к себе внимание неподалеку от Калининграда в Балтийском море. После этого было принято решение действовать против нарушителей более агрессивно.

По мнению экспертов, с того самого момента провокации и прекратились. Теперь экипажи американских судов отлично понимают, что в случае очередного вторжения российские корабли могут просто открыть огонь на поражение. И не предпринимают никаких незаконных действий.

Напомним, что такой же приказ получили и американские моряки. После того, как БПК «Адмирал Виноградов» выдворил эсминец ВМС США за российские границы, руководство Соединенных Штатов заявило, что будет и дальше «обеспечивать свободное мореплавание», а также жестко и агрессивно отвечать на претензии россиян.

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