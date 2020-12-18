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В ходе выступления перед рабочими предприятия «Гродно-Азот» глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что политический кризис, начавшийся в стране, не утихнет на протяжении 1-2 лет. Он также считает, что в будущем году Беларусь ждет «горячая война».

По мнению председателя КГБ, нынешняя ситуация в стране во многом связана с «переделом мира». Он пояснил, что Белоруссия вроде никому не интересна из-за небольшого количества природных ресурсов и отсутствия выхода к морю, однако ее расположение «на разломе интересов» Запада и Востока создает серьезные проблемы.

Тертель традиционно обвинил Запад в том, что он готовит очередную «цветную» революцию на территории бывшего Советского Союза, объяснил жестокое отношение ОМОНа к протестующим «наглостью» последних и привел в пример Соединенные Штаты, где полиция действует еще жестче.

Также Тертель назвал одним из инструментов мировой политики вакцину от коронавируса. По его мнению, кто из стран сумеет «навязать» всему миру свой препарат, тот и будет в дальнейшем «диктовать условия».

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