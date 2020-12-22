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Отвечая на вопрос читательницы своего сайта, телеведущий Владимир Познер написал, что одной из обязанностей государства является помощь людям, пострадавшим в результате кризиса. В число таких людей входят также артисты и все, кто так или иначе связан с эстрадой или театром.

Журналист также заявил, что хотя на государстве и лежит такая обязанность, в первую очередь оно должно оценивать свои возможности, взвешивать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, прежде чем предлагать помощь.

Напомним, что многие артисты жаловались на стремительное падение доходов из-за пандемии коронавируса. Так, певец Дмитрий Маликов говорил о том, что потерял около 80 процентов выручки с концертов из-за ограничительных мер, а Елена Воробей просила льготы на приобретение продуктов.

Исполнитель Валерий Меладзе и продюсер Иосиф Пригожин сошлись во мнении, что артистам не нужно принимать участие в новогодних шоу, так как атмосферы праздника все равно нет.

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