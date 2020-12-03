Австралия уже принесла извинения Афганистану за действия своих подразделений специального назначения, однако скандал продолжается. На днях в сети появились новые подробности о зверствах, которые спецназовцы зеленого континента чинили на афганской территории.

Сообщается, что они убили не менее 39 мирных жителей страны в период с 2005 по 2016 годы. Командующий ВС Австралии Ангус Кэмпбелл публично признал это, а также заявил о принятых мерах против бесчинствующих в Афганистане военнослужащих. Так, все подразделения, участвующие в боевых операциях, будут распущены, а бойцов лишат всех наград и званий.

В новых публикациях раскрываются все новые и новые зверства австралийских военных. Так, упоминается убийство инвалида, протез которого один из бойцов потом использовал в качестве бокала под пиво. Авторы публикаций заявляют, что хотя по законам Австралии такой поступок вполне может повлечь за собой лишение свободы на 10 лет, но солдат, сотворивший такое, даже не был уволен.