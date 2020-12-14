Хотя вакцинация от коронавируса постепенно набирает обороты, последствия пандемии для экономики и общества будут ощущаться в течение длительного времени.

В частности, сильный удар придётся на сельские общины. В последние годы наблюдается тенденция к закрытию некоторых отраслей малого и среднего бизнеса вдали от крупных городов, что обусловлено различными препятствиями. Очевидно, что пандемия (и в большей степени вызванные ограничения) усугубит эту ситуацию. Понимание воздействия COVID-19 на общество имеет решающее значение при рассмотрении долгосрочного будущего сел и деревень.

Хотя, безусловно, внедрение мер социального дистанцирования необходимо, ограничения серьёзно влияют на отрасли бизнеса, которые вынуждены постоянно адаптироваться к меняющимся правилам и требованиями. Из недавнего примера – история с ресторанами Санкт-Петербурга, которые из-за введенных ограничений признали, что могут полностью разориться.

Вместе с тем ощущается воздействие и других мер, вводимых правительством для сдерживания распространения инфекции, в том числе закрытия предприятий и перевода на удаленный режим работы.

С начала введения ограничительных мер неизменно уменьшается количество рабочих мест. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению дохода в тех местных магазинах, которым удалось «выжить». Это особая проблема для сельских розничных торговцев, учитывая меньшее число клиентов, которое они обслуживают, и меньшую «проходимость» по сравнению с городскими районами. Такой подход, с определенными изменениями, применим и к небольшим производственным предприятиям.

Кроме того, во многих сельских (а порой и окраинных городских) районах труднее работать и учиться из дома. Отсутствие стабильного доступа к Сети и низкая пропускная способность значительно осложняют жизнь пользователей и неизменно сказываются на уровне их продуктивности.

Другие аспекты пандемии также сильнее ощущаются именно в сельских районах. В среднем здесь живет больше пожилых людей и пенсионеров по сравнению с городскими и пригородными районами. А именно эта категория людей находится в большей опасности.

Решение может быть неожиданно простым

Если работа на дому становится долгосрочной моделью, то неплохим вариантом развития событий станет поощрение горожан к деурбанизации (расселение населения за пределами городов – прим. discover24.ru). Появление новых жителей неизменно привлечёт дополнительные финансовые вливания в региональные бюджеты.

Но тут возникает проблема, с которой в наших реалиях ещё предстоит побороться – сельские районы могут привлечь горожан лишь с адекватной инфраструктурой и развитой сетью коммунальных услуг. А на сегодняшний день районов, которыми не могут похвастаться подобными условиями, все ещё остаётся слишком много.

Поэтому формула необходимой «разгрузки» мегаполисов проста: властям нужно озаботиться налаживанием инфраструктуры в небольших городах и деревнях. Доступные и развитые центры выглядят куда привлекательнее, чем глухие деревни, где о центральном отоплении даже не слышали, не говоря уже о высокоскоростном интернете.

Мрачное [потенциальное] будущее

В конечном итоге отсутствие необходимых услуг в сочетании с инфраструктурным дефицитом, включая ограниченный доступ к высококачественной пропускной интернет-линии, может нанести значительный ущерб сельским общинам, что может спровоцировать появление лавины прочих проблем.

Правительство активно принимает различные меры поддержки малого и среднего бизнеса в городах и центральных регионах. Вместе с тем для обеспечения высокого качества жизни в сельской местности могут потребоваться конкретные меры, ориентированные уже на сельские общины и предприятия.