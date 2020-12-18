Жители Магнитогорска выразили недовольство тем, что местная журналистка Ольга Балабанова рассказала президенту Владимиру Путину о нормальной экологической обстановке в городе. Напомним, что на вопрос главы государства о выбросах предприятий она ответила, что жители путают простой туман с промышленным смогом.

Горожане возмутились таким заявлением и составили петицию о лишении журналистки аккредитации. Они также потребовали у нее признать реально существующие проблемы с экологией и увидеть наконец промышленные выбросы. По словам некоторых недовольных, Балабанова оскорбляет чувства своих земляков, а также вводит в заблуждение руководство государства.

Кроме того, жители требуют наложить штраф на газету «Магнитогорский металл», в которой работает Балабанова и вынудить ее принести публичные извинения за предоставление недостоверной информации. В настоящий момент под петицией уже имеется 350 подписей.