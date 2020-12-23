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Единственный в мире стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями Ту-95 остается все таким же надежным и опасным для потенциального противника. После модернизации он стал еще более смертоносным и готов вновь выполнять самые сложные боевые задачи. Об этом рассказал военный эксперт Питер Сучиу на страницах журнала The National Interest.

Последняя модернизация этого самолета осуществлялась еще в 1981 году во времена СССР. Тогда он был превращен в ракетоносец, способный нести боеприпасы Х-55, преодолевающие расстояние в 2,5 тысячи километров.

Сейчас «стратег» вновь был модернизирован до версии Ту-95МСМ. На этот раз его оснастили еще более смертоносными ракетами X-101, аналогов которых просто не существует, а также заменили оборудование на более современные приборы. Это позволит одному из самых старых в России самолетов оставаться актуальным как минимум 2-3 десятилетия.

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