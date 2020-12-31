Спецоперация Украины, которую сорвали белорусские спецслужбы, задержавшие в Минске 33 российских граждан, была санкционирована экс-президентом соседнего государства Петром Порошенко. Такое заявление он сделал сам, выступая на украинском ТВ.

Порошенко отметил, что в 2018 году, когда он был еще президентом и Главнокомандующим ВСУ, дал санкцию на проведение специальной операции в отношении российских ЧВК. Однако утечка данных не позволила довести ее до логического завершения.

Бывший украинский лидер заявил, что необходимо расследовать это дело, чтобы найти и наказать виновных в срыве спецоперации.

Напомним, что белорусские спецслужбы получили информацию, что 200 боевиков «российских ЧВК» намереваются дестабилизировать ситуацию в стране. Тогда в одном из санаториев неподалеку от столицы Беларуси были задержаны 33 гражданина России. Президент РФ назвал это задержание операцией спецслужб Украины и Соединенных Штатов.