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Военный эксперт Василий Кашин, представляющий Высшую школу экономику, привел те причины, которые привели Армению к поражению в войне за Нагорный Карабах. Он пояснил, что Ереван был совершенно не готов к боевым действиям, однако при этом рассчитывал на быструю победу.

Среди основных причин эксперт назвал тот факт, что Армения толком не знала, где располагаются ключевые военные объекты противника. А все потому, что ее разведка работала абсолютно неэффективно. В отличие от азербайджанской.

Также Армения ужасно плохо распорядилась имеющимися в ее распоряжении системами ПВО. Вполне возможно, противовоздушная оборона и справилась бы с истребителями и бомбардировщиками Азербайджана. Но беспилотные аппараты, внесшие хаос и сумятицу в ряды армянских войск, ей оказались не по зубам.

Кроме того, к важным причинам поражения эксперт отнес плохую подготовку военного руководства Армении и несогласованность его действий. Наконец, власти страны просто не были подготовлены к войне, поэтому боевые действия застали их врасплох.

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