Анна Попова, глава Роспотребнадзора, отметила, что людям, у которых имеются антитела к коронавирусу можно не прививаться от него.

Согласно ее словам, в настоящий момент времени, прежде чем делать прививку медики проводят анализ на наличие или отсутствие антител. При их обнаружении пациентам советуют не вакцинироваться. Она добавила, что перед осуществлением данной процедуры следует также обязательно проконсультироваться со своим врачом.

В случае если человек переболел коронавирусной инфекцией, но у него не выработались антитела, то специалисты должны выяснить, почему это произошло. После этого пациенту необходимо будет принять окончательное решение о том, стоит ли ему делать прививку.