На портале Avia.pro был размещен ролик, на котором демонстрируется сложный маневр в исполнении истребителя F-18 ВВС США. Видео восхитило пользователей.

На размещенных кадрах можно увидеть, как американский летчик пролетает рядом с самолетом радиоэлектронной борьбы, выныривая из облаков, а затем поднимается вверх, осуществляя при этом резкий разворот, и в самом конце устремляется вниз. В социальных сетях зрители пришли в восторг от навыков пилота.

В СМИ при этом отмечают, что американский F-18 не считается маневренным самолетом, уступая в данном плане российским машинам. Один из пользователей прямо отметил, что после увиденного ему теперь даже сложно представить себе, на что способны Су-35.