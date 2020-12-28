Польский журналист издания Defence24 заявил, что множество конструкторских бюро, имеющихся в России, не сумели за 30 лет независимости создать ни единого серьезного боевого корабля – эсминца или авианосца. Все, на что они способны – это фрегаты, но с таким подходом РФ придется навсегда забыть об океанском флоте.

Эксперт написал, что последний эсминец Россия спустила на воду еще в прошлом столетии – в 1999 году на вооружение ВМФ был передан боевой корабль «Адмирал Чабаненко». В то же время Соединенные Штаты и Китай с завидной регулярностью создают новые суда, постепенно завоевывая превосходство в океанских водах.

По мнению журналиста, российские заявления о модернизации старых кораблей не соответствуют действительности. Вернее, какой-то апгрейд все же проводится, однако даже после него крейсеры «Орлан» или «Атлант» все равно проигрывают американским морально устаревшим Ticonderoga.

Эксперт считает, что Россия не строит эсминцы и крейсеры по простой причине – из-за отсутствия денег на такое строительство. Однако непонятно почему журналист не упоминает о субмаринах, которые составляют важную часть российского боевого флота и отвечают всем современным стандартами. В отличии от журналиста, представители Пентагона хорошо помнят о российских подводных лодках, но никак не могут вычислить их местоположение в океане.