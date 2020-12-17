Гжегож Тржечак, польский майор в отставке, сообщил о необходимости тщательного изучения всех уроков, которые удалось извлечь из военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Согласно словам бывшего военного, боевые столкновения уже давно «перетекли в 3-е измерение». Дело в том, что война, продлившаяся в Карабахе полтора месяца, отличалась частым применением беспилотников. Именно БПЛА, по мнению эксперта, привели к поражению вооруженные силы Армении.

Данная война значительно отличалась от конфликтов, произошедших пять-семь лет назад. Дроны не только осуществляли разведку и наносили удары, но и выступали в роли «ложных целей» для определения координат вражеских систем ПВО. При этом Азербайджан не рисковал жизнями своих пилотов, отправляя на войну машины, управляемые операторами.