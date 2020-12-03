Венгрия и Польша движутся к самому серьезному столкновению со своими сверстниками с тех пор, как они присоединились к ЕС в 2004 году, после того как в понедельник вновь заявили, что не согласятся увязывать выплаты из бюджета блока и фонда восстановления вирусов с поддержанием верховенства закона.

Польша и Венгрия заявили о своей открытости для новых предложений Европейского Союза относительно основного пакета помощи при пандемии коронавируса, на который они угрожают наложить вето, потому что он устанавливает связь между финансированием блока и приверженностью его членам демократических стандартов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял венгерского коллегу Виктора Орбана поздно вечером в понедельник, где провел около 90 минут переговоров об их стратегии протеста на саммите ЕС 10-11 декабря и последующем заседании Совета Европы, на котором должен быть одобрен крайне необходимый пакет помощи блока на 2021-2027 годы – бюджет, составивший 1,8 триллиона евро (2,1 триллиона долларов).

После встречи представитель Моравецкого заявил, что оба правительства «открыты для новых предложений» от председательства в ЕС, которое в настоящее время принадлежит Германии.

«Мы хотим подчеркнуть, что сделка по бюджету должна соответствовать (учредительным) договорам ЕС» и соглашению, которое лидеры достигли в июле, – сказал официальный представитель Петр Мюллер.

Польша и Венгрия в течение многих лет находились в конфликте с ЕС из-за своих демократических показателей и опасаются, что они могут стать мишенью нового механизма, прилагаемого к финансовому пакету, который позволяет удерживать средства у любого из 27 членов ЕС, который не соответствуют требованиям стандартов блока.

Лидеры двух стран утверждают, что обусловленность выделения средств противоречит договорам ЕС.

Это была вторая встреча лидеров двух стран по этому вопросу менее чем за неделю.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что для нее верховенство закона является «основой европейского проекта» и что найти консенсус на саммите будет непросто.

«Мы знаем, что абсолютно хотим добиться результата. Мы также знаем, насколько это сложно, если все 27 стран-членов не могут прийти к согласию по поводу этого результата », – заявила Меркель на виртуальном собрании членов парламентских комитетов по делам Европы.

Она сказала, что политики должны прийти к результатам, «с которыми могут жить все». Но она предупредила, что без компромиссов «со всех сторон» не получится.

Германия, которая председательствует в ЕС по очереди, должна найти компромисс, который проложит путь к запланированному на январь осуществлению финансового пакета.

Надеясь смягчить позицию ЕС, Моравецки недавно пообещал полную прозрачность процедур расходования средств ЕС в Польше.

Из-за противодействия Польши и Венгрии и блокирования так называемого фонда реконструкции возможно создание фонда без участия этих двух стран – согласно неофициальной информации о переговорах по бюджету в Европейском союзе

Государства-члены Европейского союза – из-за возражений Польши и Венгрии – не пришли к единому мнению по долгосрочному бюджету Европейского союза на 2021-2027 годы и по фонду восстановления COVID-19. Польша и Венгрия высказали оговорки в связи с постановлением, связывающим выплату средств ЕС с верховенством закона. Они также объявляют вето на бюджетный пакет.

Однако возражение обеих стран против бюджетного пакета ЕС не останавливает процедуру принятия механизма привязки средств к верховенству закона. Если не будет достигнута договоренность по бюджетному пакету, у ЕС будет предварительный бюджет на следующий год, поэтому средства (часть) будут выплачиваться в соответствии с положениями, принятыми на 2020 год.

Время договариваться до 7 декабря

Как сообщил высокопоставленный представитель Европейской комиссии, оптимальным решением для Комиссии был бы бюджетный компромисс, но в случае, если его не удастся получить, готовится план действий в чрезвычайных обстоятельствах.

Источник в комиссии сообщил, что крайний срок для достижения договоренности – 7 декабря, и если к тому времени договор не удастся согласовать, сработает временный механизм. Базы расходов для большинства программ ЕС истекают в конце года. Это означает, что в случае предварительной заявки не будет новых проектов, не будет новых расходов, которые не вошли в текущий бюджет.

Источник также неофициально подтверждает, что, когда положение о верховенстве закона вступит в силу, с 1 января оно будет применяться ко всем расходам, в том числе по предварительному бюджету.

По неофициальным расчетам Комиссии, принятие предварительных мер сократит сумму, предусмотренную для расходов, на 25-30 миллиардов евро. Вместо 165 млрд евро это будет 135–140 млрд евро. Еще не подсчитано, сколько денег потеряют отдельные страны при таком решении.

Фонд помощи без Польши и Венгрии

Представитель Еврокомиссии подчеркивает, что комиссия все еще рассчитывает на согласование бюджета из Фонда реконструкции. Тем не менее, это сигнализирует о том, что из-за противодействия Польши и Венгрии и блокировки так называемого фонда восстановления возможно создание другого фонда помощи без участия этих двух стран. Так называемое расширенное сотрудничество между 25 странами ЕС, которое создаст промежуточный фонд, станет возможным в ожидании блокирования переговоров двумя странами.

Комиссия – по неофициальной информации – рассматривает, что делать с деньгами, которые должны были пойти в Польшу и Венгрию. Она задается вопросом, уменьшить ли на эту сумму фонд или разделить между другими странами.

Несмотря на лихорадочную телефонную дипломатию последних нескольких дней между Будапештом, Берлином и Варшавой, компромиссное решение, похоже, не предвидится, что создает возможность серьезного столкновения на предстоящем саммите Совета Европы 10-11 декабря.