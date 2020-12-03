Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Североатлантический альянс намерен существенно расширить свое присутствие в Черном море. По мнению политолога Александра Перенджиева, теоретически это вполне возможно, так как натовские корабли быстро сменяют друг друга в акватории, а Турция не против создания объединенного флота с другими государствами блока. Кроме того, НАТО может попытаться разместить военные базы на территории Украины, о которых уже упоминал президент Владимир Зеленский.

Все это возможно, но у России все же остаются серьезные способы воздействия, которые могут разрушить все подобные планы.

Эксперт уверен, что во-первых, России нужно поддерживать хорошие отношения с Анкарой. В этом случае Турция лишь формально будет числиться в Североатлантическом альянсе, который не сможет использовать ее корабли. Во-вторых, очень желательно привлечь на свою сторону Болгарию, которая играет важную роль в контроле над Черным морем.

Помимо этого, у России имеется Черноморский флот, который базируется у Крымского полуострова. В этой связи можно назвать очень своевременным воссоединение РФ с Крымом, так как в противном случае у его берегов вполне могли появиться американские морские базы. Теперь же полноценный флот способен легко отбивать любые возможные атаки натовских кораблей.

Все эти факторы, по мнению политолога, могут не только предотвратить увеличение присутствия НАТО в Черном море, но и вообще внести раскол в ряды альянса.