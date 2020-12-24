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Комментируя заявление генерала бундесвера Джаред Зембритцки о размещении натовских войск в Польше и Прибалтике, политолог Александр Дудчак сообщил, что из этих стран решили сделать «пушечное мясо». По его мнению, Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс осознанно подставляют их под удары российских ракет.

Политолог также заявил, что США продолжают навязывать свою политику всему миру. Несмотря на то, что Россия ни разу за всю историю не была инициатором агрессивных действий, ее постоянно обвиняют в намерении на кого-то напасть. В то же самое время Соединенные Штаты провоцируют боевые конфликты в разных уголках планеты, оставаясь безнаказанными.

По мнению Дудчака, сделав из России внешнюю угрозу, США добиваются лишь одного – постоянного пополнения военных бюджетов. За счет РФ Америка просто пытается решить экономические проблемы, которые с каждым годом становятся все более ощутимыми.

Именно ради этой цели США размещают свои войска у российских рубежей, превращая в «пушечное мясо» бывшие советские республики и Польшу. Эти государства для них – лишь колония, судьба которой никого не интересует.

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