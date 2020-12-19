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Музыкант Пол Маккартни представил свой альбом «McCartney III», в которых входит 11 треков.

Как рассказал артист, в этом году он даже не собирался выпускать очередной альбом, но введённый из-за коронавируса карантин послужил поводом для ускорения работы над ним. Над альбомом он работал в своём поместье в Шотландии. Музыкант, кроме того, создал клип на песню из альбома «Find My Way», который можно увидеть на его YouTube-странице.

Все партии, как и в двух предыдущих альбомах, записаны самим артистом. Исключение составляет трек «Slidin», в записи которого участвовали Расти Андерсон и Эйб Лабориель.

Первая два альбома – «McCartney I» и «McCartney II» вышли в 1970 и 1980 годах соответственно.

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