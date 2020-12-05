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Артисты Антон и Виктория Макарские рассказали о помощи, которую они получили от своих поклонников.

По их словам, они, как и многие артисты, столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Но при помощи онлайн-концертов и невысокой цене на них им удалось не очень сильно потерять свои доходы – они снизились лишь до 70% от обычных заработков. Несмотря на это, многие поклонники всё равно решили их поддержать.

Так, артистам присылают деньги – из Канады, Америки, Германии, и других стран. Также им шлют различные продукты, к примеру, огурцы и соленья. Самим артистам этого слишком много, и они делятся с многодетными соседями.

Также Макарский рассказал, что, несмотря на то, что они проводят концерты в онлайн-формате, после каждого они с женой чувствуют себя, словно выжатые лимоны. Такие концерты защищают от заражения, однако обмена энергией со зрителями не происходит.

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