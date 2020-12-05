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Поклонники Валерия Леонтьева не узнали его на новой публикации.

Фото с Леонтьевым опубликовал на своей странице в Instagram Николай Басков. Также вместе с ними позирует Александр Ревва. Кадр был сделан на съёмках программы «Привет, Андрей».

В комментариях многие поклонники изумились тому, что Леонтьев сам на себя не похож. Сразу несколько комментаторов сравнили его с Надеждой Бабкиной. Их внешнее сходство послужило поводом для шуток об общем пластическом хирурге у Леонтьева и Бабкиной.

Один из комментаторов отметил великолепную работу пластического хирурга, если, конечно, на фото не был использован фотошоп. Леонтьев, которому весной следующего года исполнится 72 года, выглядит действительно очень молодо. Также указывается, что в Сети часто появляются слухи о его некой серьёзной болезни, однако он постоянно опровергает их, становясь участником выступлений и различных передач.

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