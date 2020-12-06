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В Бурятии прошли масштабные учения подразделений РЭБ России, главной целью которых была защита объектов военной и гражданской инфраструктуры от беспилотных аппаратов. В них приняли участие расчеты новейших систем «Борисоглебск-2» и «Житель», которые выявляли и анализировали сигналы, передаваемые дронами.

Действующие нормативы по развертыванию систем РЭБ были выполнены в полном объеме. Кроме того, расчеты отрабатывали решение задач по блокировке передачи полученной дронами разведывательной информации, глушению сигнала, посредством которого осуществлялось управление беспилотниками. Также после радиоэлектронного воздействия военнослужащие перехватывали управление и заставляли БПЛА совершить вынужденную посадку.

По результатам учений командование Восточного военного округа отчиталось об успешном выполнении всех поставленных задач. Подчеркивается, что используемые средства РЭБ весьма эффективно сражаются с ударными и разведывательными дронами, а также оперативно приводятся в боевую готовность.

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