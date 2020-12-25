Бизнесмен Владимир Семенов, являющийся владельцем ночного клуба «Завод» в Калининграде, поделился подробностями драки с актёром Павлом Прилучным в интервью изданию “Московский Комсомолец”.

Согласно его рассказу, ранним утром 21 ноября его знакомый привёл в клуб нетрезвого Прилучного. Несмотря на то, что клуб не работал, их впустили.

Прилучный, как сообщается, определённо был нетрезв, но был дружелюбным. Оказалось, что перед приездом в этот клуб, Прилучный побывал уже в трёх других. Актёр попросил отключить видеонаблюдение, но ему в этом отказали. Поэтому Прилучный покинул заведение, но затем вернулся и захотел посмотреть зал для единоборств на втором этаже.

Придя туда, актёр предложил Владимиру устроить спарринг, но тот не захотел. Затем Прилучный начал снимать себя одежду и атаковал владельца клуба. Тот пытался уклоняться, но затем, защищаясь, нанёс один удар актёру, и тот упал. После окончания вынужденного спарринга Семенов предложил вызвать врачей, но Прилучный отказался, заявил, что претензий не имеет, и ушёл.