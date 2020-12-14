Чрезвычайная ситуация в Нагорном Карабахе купирована в минимальные сроки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что без участия российских миротворцев не обошлось – им пришлось приложить некоторые усилия, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие.

Песков подтвердил, что режим прекращения огня действительно был нарушен. При этом он не уточнял, какая из сторон допустила данное нарушение. По его словам, миротворцы сейчас продолжают наблюдать за ситуацией в Гадрутском районе, что является для них «дополнительной нагрузкой».

Напомним, что 11 декабря азербайджанские войска попытались захватить два села на территории Карабаха. Баку называет это наступление антитеррористической операцией, связанной с попытками Армии обороны Арцаха вести партизанскую войну. Ереван заявляет, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, чтобы захватить населенные пункты в Гадрутском районе, оставшиеся под контролем Армении.