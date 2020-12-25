В Южном военном округе один из авиационных полков получил пополнение в виде серийного истребителя пятого поколения Су-57. Представители оборонно-промышленного комплекса заявляют, что это лишь начало – уже в следующем году на вооружение ВКС будет передано еще четыре новых боевых самолета.

Значимое для ВКС и всей страны событие прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он заявил, что если истребитель уже поступил на вооружение, это означает, что все его характеристики полностью отвечают предъявляемым требованиям.

Су-57 – это одноместный истребитель, изготовленный с использованием стелс-технологий. Он имеет в длину почти 20 метров, а размах его крыльев составляет 14 м. Самолет предназначен для решения широкого круга боевых задач, включающего уничтожение не только воздушной, но еще и морской и наземной техники потенциального противника.