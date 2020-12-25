читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Южном военном округе один из авиационных полков получил пополнение в виде серийного истребителя пятого поколения Су-57. Представители оборонно-промышленного комплекса заявляют, что это лишь начало – уже в следующем году на вооружение ВКС будет передано еще четыре новых боевых самолета.

Значимое для ВКС и всей страны событие прокомментировал военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он заявил, что если истребитель уже поступил на вооружение, это означает, что все его характеристики полностью отвечают предъявляемым требованиям.

Су-57 – это одноместный истребитель, изготовленный с использованием стелс-технологий. Он имеет в длину почти 20 метров, а размах его крыльев составляет 14 м. Самолет предназначен для решения широкого круга боевых задач, включающего уничтожение не только воздушной, но еще и морской и наземной техники потенциального противника.

Вам может понравиться

Сергей Аксенов посоветовал Украине оставить Крым в покое и навести порядок у себя

Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал украинскому руководству «наводить порядок у себя в…

Эксперты из США выясняли цель учений российского Ту-95 с беспилотником «Охотник»

На днях Россия провела испытания стратегического ракетоносца Ту-95 в связке с беспилотным…

Ударный российский беспилотник “Орион” ликвидировал базу джихадистов в Сирии

Российские ВС в Сирии провели испытания в боевой обстановке ударного беспилотника «Орион».…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 25 декабря – ясно, до -7 °C | Подольск: погода, 25 декабря – снег, до -4 °C | Армавир: погода, 25 декабря – ясно, до 2 °C |